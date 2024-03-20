أجواء رمضانية عطرة يعيشها المواطنون في البحر الأحمر، بينما تتجه أنظارهم لمعرفة مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم اليوم الأربعاء 20-3-2024، الموافق العاشر من رمضان المبارك 1445 هجريًا.

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر الأحمر اليوم الأربعاء 20-3-2024

وتقدم «الوطن» للقراء خدمة معرفة مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 20-3-2024 طبقا لإمساكية شهر رمضان الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، إذ يزيد وقت الصلاة بنحو دقيقة كل يوم في صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويقل دقيقة في صلاة الفجر يوميا.

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر

وحسب بيان غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، تكون مواقيت الصلاة في عاشر أيام الشهر الكريم اليوم الأربعاء 20-3-2024، العاشر من رمضان، كالتالي:

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر الأحمر اليوم الأربعاء 20-3-2024

يحين موعد أذان الفجر في البحر الأحمر الأحمر اليوم الأربعاء 20-3-2024 في تمام الساعة 4:24 صباحا

ويحين موعد أذان الظهر في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 20-3-2024 في تمام الساعة 11:52

بينما يحين موعد أذان العصر في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 20-3-2024 في تمام الساعة 3:19 مساء

ويحين موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 20-3-2024 في تمام الساعة 5:56 مساءً

ويحين موعد أذان العشاء في البحر الأحمر اليوم الأربعاء 20-3-2024 في تمام الساعة 7:11 مساءً

عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر الأحمر اليوم الأربعاء 20-3-2024

كشف بيان مركز غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، عن أن عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 20-3-2024 بالمحافظة، يبلغ نحو 13:52، ويزيد كل يوم دقيقة حسب إمساكية شهر رمضان الصادرة عن هيئة المساحة المصرية.