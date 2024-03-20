«سلاح تفوق سرعته الصوت».. أمريكا تجري تجربة صاروخية في المحيط الهادئ

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، أنها أجرت اختبارا ناجحا لسلاح تفوق سرعته الصوت، وأُطلق من الجو في المحيط الهادئ، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

صاروخ يفوق سرعة الصوت

وقالت القوات الجوية الأمريكية، في بيان إن الاختبار أجري يوم الأحد الماضي، بعد أن غادرت قاذفة من طراز «B-52» جزيرة جوام حاملة سلاح استجابة سريعة أطلق من الجو.

وعلى الرغم من أن القوات الجوية الأمريكية وصفت الاختبار بأنه ناجح، إلا أنها لم تكشف عن السرعة التي طار بها السلاح.

صاروخ «ARRW» لا يقل عن خمسة أضعاف سرعة الصوت

وفي الاختبارات السابقة، طار صاروخ «ARRW» ما لا يقل عن خمسة أضعاف سرعة الصوت.

وليست الولايات المتحدة وحدها التي تقوم بتطوير أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي تجعل سرعتها وقدرتها على المناورة من الصعب تعقبها واعتراضها.

وصرح مسؤولون عسكريون أمريكيون أن روسيا أطلقت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت على أهداف في أوكرانيا واختبرت الصين أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت.

ونفت وزارة الخارجية الصينية في أكتوبر، أنها أجرت تجربة أسلحة.