أمريكا تواجه جامايكا في نصف نهائي أمم الكونكاكاف يوم الجمعة المقبل

تنطلق مباريات الدور نصف النهائي من دوري أمم الكونكاكاف، فجر يوم الجمعة المقبل، بلقاء الولايات المتحدة ضد جامايكا على ملعب «أيه تي أند تي» في أرلينجتون بولاية تكساس وسط جنوبي أمريكا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة فجرا بتوقيت القاهرة.

صعود أمريكا على حساب ترينيداد وتوباجو

وصعد المنتخب الأمريكي إلى الدور قبل النهائي من دوري أمم الكونكاكاف على حساب ترينيداد وتوباجو، بالفوز في مجموع لقائي الذهاب والعودة، بنتيجة 4-2، فيما حجزت جامايكا بطاقة التأهل لدور الـ4، رغم هزيمتها من كندا في مباراة الذهاب بنتيجة 1-2 على ملعب «حديقة الاستقلال»، وفي مبارة العودة على ملعب «بي إم أو فيلد» في مدينة تورونتو الكندية، حققت جامايكا الانتصار بنتيجة 3-2.

وفي اليوم نفسه، ستلتقي المكسيك، بمنتخب بنما على ملعب «أيه تي أند تي» في أرلينجتون، وستنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع فجرا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب «أيه تي أند تي» في أرلينجتون بولاية تكساس وسط جنوبي الولاليات المتحدة الأمريكية، في 25 مارس الجاري، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لدوري أمم الكونكاكاف.