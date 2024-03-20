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دراما المتحدة

يوسف الحسيني: الفنان محمود مرسي أهم وأعظم ممثل في تاريخ السينما العربية

كتب:

شريف سليمان
01:42 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
الفنان محمود مرسي

الفنان محمود مرسي

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن الفنان الراحل محمود مرسي، أهم وأعظم وأحسن ممثل في تاريخ السينما العربية قاطبة بلا منازع، مشددًا على أن الفارق بينه وأي ممثل يليه في الحجم والموهبة شاسع.

فتحي عبدالوهاب مبدع وفذ

وأضاف الحسيني، خلال تقديم برنامج التاسعة، على القناة الأولى: «عندما تحدثت عن الرائع المبدع الفذ فتحي عبدالوهاب، أقول إن لدينا 3 فنانين لديهم قدر مأهول من الثقافة وهم محمود مرسي ثم نور الشريف ثم فتحي عبدالوهاب».

3 فنانين عاشقين للكتاب والثقافة بمعناها الواسع

وتابع الإعلامي: «نتحدث عن 3 فنانين عاشقين للكتاب والثقافة بمعناها الواسع والاضطلاع والموسيقى والفنون والوعي بكل تفاصيل قضايانا المحلية والقومية والعربية وقضايا المنطقة، وهذا ما يخلق ممثلا يظل مستمرا ومتألقا حتى بعدما يفارق دنيانا مثل محمود مرسي ونور الشريف ومحمد خان».

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