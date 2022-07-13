مادلين طبر: محمود مرسي أعاد ثقتي بنفسي.. ويحيى الفخراني «لغز»

قالت الفنانة مادلين طبر، إن أبرز الممثلين تأثيرا في مشوارها الفني كان الفنان الراحل محمود مرسي، حيث شاركت حينها معه في فيلم «الجسر»، «هذا أستاذ كبير ومشيت ورا مدرسة، وكل كلمة كان يقولها بتطبع في مخي، وكل حاجة قالها ليا لسه حفظاها، ومبقتش بخاف أول ما قابلته، وأعاد ليا ثقتي في نفسي».

طبر: كنت خايفة أمام الفنان الراحل محمود مرسي

وأضافت «طبر»، خلال استضافتها ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنها قبل ظهورها معه في الفيلم كانت تعمل كمذيعة مشهورة في الدول العربية ولبنان، غير أن خوضها غمار تحد جديد يتمثل في التمثيل قد مثل مشكلة بالنسبة لها، «طول الوقت كنت بقول المذيعة أهم، وكنت خايفة وأنا واقفة قدام الفنان الراحل محمود مرسي».

طبر: الدكتور يحيى الفخراني أثر في مشواري الفني بشكل كبير

وأوضحت أن الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني قد أثر في مشوارها الفني بشكل كبير، حيث أنه كان لغزا بالنسبة لها، «مش عارفة إزاي بيمثل وهو بيضحك، وإزاي بيحول من لحظة للحظة تانية، هو عملاق».

وأكدت أن سبب فقدانها الوزن بشكل ملحوظ بعد ظهورها في مسلسل «ملف سري» هو اتقانها الفكر والجهد في تنفيذ شخصيتها التي ظهرت بها خلال مجريات العمل الدرامي، «الشخصية الجهد في الشخصية كلت من جسمي، ولو كلت وجبة كبيرة بتقرص معدتي ومبقدرش مع التعب، والإرهاق خلاني أخس».