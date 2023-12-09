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يوسف الحسيني: المستشار حازم بدوي وجّه نداء للمشاركة في رسم خريطة مستقبل الوطن

كتب:

منى صلاح
11:44 م | السبت 09 ديسمبر 2023
الإعلامي يوسف الحسيني

الإعلامي يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنَّ المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وجّه نداء إلى المصريين للمشاركة في رسم خريطة مستقبل الوطن عبر المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف «الحسيني»، خلال برنامج «التاسعة»، على شاشة «القناة الأولى المصرية»، أنَّ «الهيئة الوطنية للانتخابات تيسر للناخب كل السبل للإدلاء بصوته بكل سهولة ويسر وحرية تامة، مستحدثة طرقا جديدة لذوي الهمم للتعبير عن إرادتهم، ولمعرفة اللجان الانتخابية أيضا، وفقا لما قاله رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات».

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بقلم منى صلاح