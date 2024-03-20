فتحي عبدالوهاب: مسلسل الحشاشين نتاج عمل فريق كبير.. وأحمد عيد «استوى»

قال الفنان فتحي عبدالوهاب، إنّ شخصية نظام الملك التي يجسدها في مسلسل الحشاشين، نتاج جهد ودأب وعمل من فريق عمل كبير، مثل المخرج وفريق التصوير والإضاءة.

وأضاف فتحي عبدالوهاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة على القناة الأولى: «القراءة مغرية بالنسبة إليّ، ورواية لأمين معلوف كان لها فضل كبير عليّ في مسلسل الحشاشين، وكان بها شذرات عن نظام الملك، وهو من دعائم ورسوخ الدولة السلجقية، بالإضافة إلى المناقشات والجو الموجود في اللوكيشن كما لو كنا عدنا إلى القرن الحادي عشر، وكل ذلك كان مؤثرا في إنجاح العمل».

فخور بمسلسل الحشاشين كمتفرج وممثل

وتابع فتحي عبد الوهاب: «نتمنى أن يكون مسلسل الحشاشين بداية لنوع من الأعمال تتاح لها العناصر التي أتيحت لهذا المسلسل، وأنا فخور به كمتفرج أكثر من كوني منتمي له».

وواصل: «الفنان أحمد عيد ممثل كبير وعنده الكثير ليقدمه، والزمن أصقله، بالإضافة إلى الخبرة الحياتية والقراءة والمشاهدات.. أحمد عيد استوى، والحشاشين سيكون بداية له حتى يغامر، لأنه حقق مكاسب كبيرة من هذه المغامرة، وبعد كده هيجمد قلبه».