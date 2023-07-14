فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس دوره في مسلسل ريا وسكينة: حصلت عليه صدفة

أبدى الفنان فتحي عبد الوهاب، سعادته باهتمام الجمهور وإعجابه بدوره في مسلسل ريا وسكينة خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من إنتاج المسلسل منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الحلقة الأخيرة من مسلسل ريا وسكينة هي «ماستر سين» الدور.

وأضاف «عبد الوهاب»، خلال ندوة لقاء مع فنان التي أقيمت بالمسرح الصغير بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية أن الدور كان مخصصا من البداية للفنان الراحل خالد صالح، لكن بسبب خضوعه لعملية جراحية حصلت على الدور صدفة.

فتحي عبد الوهاب: كتاب رجال ريا وسكينة ساعدني في الدور

وأكد «عبد الوهاب» أن كل مشهد من مشاهد التحقيق كان «ماستر سين»، لذا فكان دورا هاما بالنسبة له وما ساعده على ذلك هو قراءة كتاب رجال ريا وسكينة لصلاح عيسى.

كما تطرق فتحي عبد الوهاب، في الحديث عن تنمية المواهب الفنية، مؤكدا أن الموهوب في الفن تحتاج إلى ثقل موهبته بالدراسة وهو الأمر الذي شجعه لدراسة المسرح بعد تخرجه من كلية التجارة.