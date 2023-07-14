فتحي عبدالوهاب: لدي أرض بالواحات وأزرع فيها البلح والزيتون

كشف الفنان فتحي عبدالوهاب، تفاصيل شخصية تخص عشقه الواحات واتجاهه إلى الزراعة في الأوقات البعيدة عن مواعيد العمل في السينما والدراما، قائلًا: «بحب أكون في حياتي الشخصية بعيد عن صخب الشغل، وفي 2009 وقعت في غرام الواحات، واعتدت زيارتها سنويا عدت عامي 2011 و2015، وممارسة الدفن في الرمال».

وأضاف «عبدالوهاب» خلال ندوة لقاء مع فنان التي أقيمت بالمسرح الصغير بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، مساء اليوم، على هامش معرض الإسكندرية للكتاب، أنه تبع ذلك الحب لتلك المنطقة شراء أرض وزراعة المكان هناك، إذ يزرع كل شيء داخلها، أي بذرة تطرح هناك، مشيراً إلى زراعته «البلح والزيتون».

سبب عشق الواحات

وفسر عشقه لذلك المكان نظرا لأنه «مكان مسالم وناسه طيبين ولا تشعر بأي شحنة من شحنات المدن وتوحش وقساوة عواصم الدول، شبه اسكندرية في الشتاء في هدوءها».

حياة فتحي عبد الوهاب الشخصية

وأشار فتحي عبد الوهاب إلى حبه الزراعة نظرًا لأصوله من الفلاحين، لذا أراد أن يتواجد في أماكن خضراء، مشيراً إلى أن العائلة تمثل الدفء له، ولفت إلى عدم ظهورهم معه في الإعلام نظراً لأنه يرى أن تلك المنطقة بها خصوصية، لافتًا إلى أن بعض الفنانين الآخرين يرون أنه أمر طبيعي تواجد.