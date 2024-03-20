أحداث مسلسل الحشاشين تشتعل.. المعركة بدأت وحسن الصباح وملك شاه يجهزان الجيوش

اشتعلت أحداث مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ومن المتوقع أن تبدأ أول معركة بين جيش حسن الصباح بقلعة ألموت وجيش ملك شاه، سلطان الدولة السلجوقية، وشهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل الحشاشين تجهيز الجيشين استعدادً للمعركة، إذ يشكل «الصباح» تهديدًا للدولة السلجوقية، التي يسعى من خلالها إلى تحقيق أهدافه الكبرى.

وشهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل الحشاشين حديث نظام الملك «فتحي عبدالوهاب»، إلى جيشه، استعدادًا لخوض معركة ضد الحشاشين، قائلًا: «أنا واقف وسطكم النهاردة عشان أذكركم بإنكم أقوى جيوش الأرض.. في مواجهة فرقة سميناها الباطنية لأنهم يظهروا عكس ما يبطنوا، يظهروا الإسلام ويبطنوا عقيدة فاسدة يقودهم شيطان اسمه حسن الصباح يسيطر على عقولهم بالأوهام.. يوهمهم إنه صاحب مفتاح الجنة، يوهمهم إنه نبي أو نص إله ويمكن أكتر.. هيا يا جنود الله.. سيروا على بركة الله».

وبعدها، أتى أحد حراس قلعة ألموت، ليخبر حسن الصباح، أن جيش السلطان ملك شاه على مسافة ليلة واحدة من قلعة آلموت، ليرد «الصباح»، قائلًا: «اطمن».

رسالة تهديد من ملك شاه لحسن الصباح

وشهدت الحلقة 9 من مسلسل الحشاشين رسالة تهديد من ملك شاه إلى حسن الصباح، والتي تؤكد اشتعال المعركة بينهما، إذ هدد في رسالته بدك قلعة ألموت في حالة استمر في حشد الناس ضدهكما هدده بالتراجع عن ما يفعله وإلا ستكون جيوش السلطان في مواجهته، ليرد «الصباح» على رسالته بذكاء، يؤكد فيها ولاءه للدولة، لكن أعلن أنه ضد نظام الملك.

رسالة من حسن الصباح

تسببت رسالة أخرى من حسن الصباح قائد الحشاشين في اشتعال المعركة بينه وبين السطان السلجوقي ملك شاه، بعد أن قام «الصباح» بقتل مضحك السلطان وصديقه المقرب، وثبت الرسالة بخنجر في جسده، وجاء فيها: «من حسن الصباح إلى السلطان ملك شاه قتلنا مضحك الملك ونديمه.. ليعلم أن آوان الضحك فات وآن أوان الجد.. إنّ رفعت الظلم، وأبعدت عن الناس شر نظّام الملك فالعهد بيننا موصول».