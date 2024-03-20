عاجل.. تحديد صاحب الأسد المتجول في التجمع الخامس.. «القصة الكاملة»

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحديد صاحب الأسد المتجول بمنطقة التجمع.

وأفادت تحريات وتحقيقات المباحث، أنه يدعى «ك.ا» 62 عاما مقيم بمدينة نصر، وتواصل القوات جهودها لضبطه، ومناقشته حول ملابسات وتفاصيل الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وكانت الأجهزة بالقاهرة، وبمساعدة الأهالي، قد عثرت على أسد صغير يتجول في شوارع منطقة التجمع الأول، وجرى السيطرة عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التى تواصل التحقيقات.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن الواقعة بدأت بتلقي غرفة النجدة بلاغا من الأهالي بضبط «أسد صغير» يتجول داخل إحدى الفيلات، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة إلى المكان، وجرى السيطرة على الشبل، والإمساك به بواسطة شبكة، وتسليمه لوزارة الزراعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.