سر حزن نور الشريف أثناء تصوير مسلسل الرجل الآخر.. مؤلف العمل يكشف التفاصيل

ملحمة درامية إبداعية قدمها العبقري نور الشريف، في مسلسل الرجل الآخر الذي حظي بمتابعة جماهيرية كبيرة، ليترك أثرا طيبا في قلوب محبيه، وبعد 25 عاما على عرضه، كشف المؤلف والسيناريست مجدي صابر سبب حزن نور الشريف عند تصوير المسلسل، وهو الأمر الذي قد يجهله الكثيرون.

حل المؤلف والسيناريست مجدي صابر ضيفا في برنامج ملوك الدراما من تقديم الناقد الفني محمد مسعود على شاشة الوطن، ليكشف كواليس خفية عن المسلسل بعد مرور أعوام كثيرة على عرضه«ميرفت أمين كانت خايفة من دور الشريرة في المسلسل، لحد ما الأستاذ نور الشريف اقنعها أنها تغير ولو لمرة واحدة، واقتنعت فعلا بالدور وقدمت أداء عظيم جدا في المسلسل».

مسلسل الرجل الآخر

وقع في البداية الاختيار على نجمين كبار من الشباب، لأداء دور أبناء نور الشريف في العمل، وكانت الميزانية المتاحة حينها 10 آلاف جنية لكل دور، ليرفض النجمين أداء الدورين الأمر الذي تسبب في حزن النجم نور الشريف من تصرفهم ورفضهم للدور بسبب قلة الأجر: «كانوا عاوزين وقتها أجرهم يكون 50 ألف جنيه، وده ما كنش مناسب للميزانية وعلشان كده اترفض طلبهم وتم الاستعانة بحلا شيحة وأحمد زاهر لأداء الأدوار بدلا منهم» وفقا للسيناريست مجدي صابر.

من 7 لـ 8 أشهر كانت هذه المدة التي استغرقها المؤلف مجدي صابر لكتابة مسلسل الرجل الآخر، والذي كان بمثابة البوابة التي دخل منها إلى عالم الدراما التلفزيونية فهو أول عمل له.

قصة مسلسل الرجل الآخر

تدور قصة مسلسل الرجل الآخر، حول رجل أعمال يتعرض لحادث يفقد فيه ذاكرته، ليظن أهله أنه مات، ليجد نفسه داخل حارة شعبية بسيطة، لتتسارع الأحداث و تكتشف عائلته أنه لازال على قيد الحياة، وأنه مقيم بالحارة، ويحاول أن يستعيد ذاكرته مجددًا وتذكر حياته.

مسلسل الرجل الآخر تم عرضه عام 1999، وهو من بطولة ميرفت أمين، ماجدة زكي، رانيا فريد شوقي، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج مجدي أبو عميرة .