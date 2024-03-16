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دراما المتحدة

السيناريست مجدي صابر: العمل مع نور الشريف كان حلما بالنسبة لي

كتب:

حسن سمير
04:51 م | السبت 16 مارس 2024
السيناريست مجدي صابر

السيناريست مجدي صابر

كشف السيناريست مجدي صابر، تفاصيل كتابة مسلسل «الرجل الآخر»، موضحا أنه لم يكن في ذهنه الفنان نور الشريف ولا أي فنان لأنه عادةً ما يكتب لشخصيات الدراما، وليس لنجم بعينه.

البحث عن مسلسل لنور الشريف 

وتابع «صابر» خلال لقائه في بودكاست الوطن «ملوك الدراما» الذي يقدمه محمد مسعود الناقد الفني، أن صفوت غطاس أبلغه بأنه يبحث عن مسلسل لنور الشريف، وطلب منه أن يذهب إليه، وأنه واثق أن المسلسل سيعجب نور الشريف، قائلا: «أنا اتكسفت أروح لنور الشريف وخفت أن المسلسل مايعجبهوش».

مسلسل الرجل الآخر 

وأضاف: «أثناء عودتي إلى منزلي تلقيت مكالمة هاتفية من الفنان نور الشريف، ومن هنا بدأت حكاية الرجل الآخر»، موضحا أن الفنان نور الشريف كان بالنسبة له حلما؛ لأنه كان في بداياته، كأول مسلسل يقوم به للتلفزيون المصري، قائلا: «نور الشريف مدرسة، ولديه حب لمهنة الفن لأنه يهتم بالتفاصيل لدرجة لا يتخيلها أحد».

 

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