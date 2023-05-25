حلا شيحا تسترجع ذكرياتها مع مسلسل الرجل الآخر بعد 24 عاما من عرضه

استرجع الفنان أحمد زاهر ذكرياته مع مسلسل «الرجل الآخر» بطولة الفنان نور الشريف، وشارك خلال أحداثه الفنانة حلا شيحا، التي أعادت نشر تتر المسلسل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

حلا شيحا تسترجع ذكرياتها مع مسلسل «الرجل الآخر»

وعلق أحمد زاهر على الفيديو قائلا، «ياه على الذكريات ياحلا»، لتعلق عليه بوضع قلوب على الفيديو.

وسبق وتحدثت الفنانة حلا شيحا عن مسلسل الرجل الآخر، مشيرة إلى أنّ الفنان نور الشريف هو الذي اختارها للمشاركة في المسلسل لتجسيد دور «منار».

أحداث مسلسل الرجل الآخر

وتدور أحداث مسلسل الرجل الآخر، حول رجل أعمال يقوم بالعديد من الأفعال السيئة، وبعد وقوع حادث له يفقد ذاكرته، يظن أهله أنه مات نتيجة الحادث، يستقر به المقام في وسط حارة شعبية بسيطة أهلها طيبون، يدعمه أهل هذه الحارة على استكمال حياته، يقع في غرام صاحبة مقهى بالحارة، ويتزوج منها، تكتشف عائلته أنه لازال على قيد الحياة، وأنه مقيم بالحارة، ويحاول أن يستعيد ذاكرته مجددًا، وتذكر أفعاله السابقة.

عرض المسلسل عام 1999، وهو من بطولة ميرفت أمين، ماجدة زكي، رانيا فريد شوقي، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج مجدي أبو عميرة .