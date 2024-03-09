«ويبقى الأثر».. نور الشريف الحاضر الغائب في احتفالية يوم الشهيد (فيديو)

انطلقت اليوم فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ظهور خاص للراحل نور الشريف في احتفالية يوم الشهيد

وخلال احتفالية يوم الشهيد، جرى عرض الفيلم التسجيلي بعنوان «ويبقى الأثر»، والذي استعرض مصر الجديدة عام 1997، وصولًا بعام 2024، وما شهدته مصر من أحداث كبيرة وتضحيات لأبنائها فداءا لترابها العظيم.

وشهد الفيلم ظهور عدد كبير من الفنانين من بينهم الراحل نور الشريف، وأمير المصري، ومحمود عبدالمُغني، في رحلة مليئة بالأثر، حتى الانتصار العظيم الذي تعيشه مصر حاليًا.

فبعد انتكاسة حرب 1967، تمّ وضع خطة مُحكمة ونشر القوات المسلحة غرب قناة السويس حتى حرب الاستنزاف يوم 9 مارس، وظهر خلال الفيلم الفنان الراحل نور الشريف في مشهد يلقي بيانًا عن مهام العقيد مسعد الشيشتاوي رئيس فرع عمليات الجيش الثالث ودفع القوات القليلة في غرب القناة بذلك الوقت، حتى انتصار أكتوبر العظيم.

الاحتفال بيوم الشهيد

وتحتفل القوات المسلحة يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد تخليدًا لأرواح الشهداء وتضحياتهم بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن.