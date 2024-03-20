من القلب إلى القلب: أجمل رسائل للتعبير عن حبك في عيد الأم
كتب:
عبير خالد
05:56 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
عيد الأم
24 ساعة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأم، تلك المناسبة التي يستعد لها الأبناء، عبر إحضار الهدايا وكتابة الرسائل، للاحتفال بست الحبايب، لذا نستعرض أجمل رسائل للتعبير عن حبك في عيد الأم في التقرير التالي..
أجمل رسائل عيد الأم
الأم الحضن الدافئ والملاذ الآمن في كل وقت وحين، لا تكل عن العطاء طيلة حياتها، وأقل ما يقدم لها هي كلمات ورسائل للتعبير عن محبتها التي لا تقدر بثمن ولا تكفيها مئات السطور، ولعل أجمل هذه الرسائل ما يلي:
- أمي، لا أتصور حياتي من دونك، العمر ما يحلى إلا بوجودك وكل ما يمر عيدك بحضورك أدعو ربي ما يحرمني وجودك، كل عام وأنت بخير
- يا سيدة روحي، عهد على نفسي أن أحبك بكل قلبي وأن أطيعك بكل جهدي وأدعو لك بكل إيماني فمن غيرك يستحق كل ذلك يا أمي.
- دمتي لي كل شيء في الحياة.
- لا تكفي عن الابتسامة فهي شمس تنير حياتي.
- صديقتي وشقيقتي وأنيستي الدائم في الحياة لا يحرمنا الله من وجودك.
- دمتي صاحبتي الوحيدة مهما كثر رفقائي.
- أمي يا من وفيت بحقي وأكثر من ذلك، ولم أستطع أن أوفيك جزء منه، فمهما طال بنا الزمان، ومهما تباعدت الحروف والمسافات تبقين أنتِ أمي الغالية.
- أمي أنتِ زرعتي الحب والأمل في قلبي منذ سنين، وخلعتِ الحقد واليأس لتزرعي بدلًا منه الحنين.
- أمّي يا حبّاً أهواه، يا قلبًا أعشق دنياه، يا شمسًا تشرق في أفقي، يا وردًا في العمر شذاه.
- كل عيد وأنت عيدي.
- رزقك الله خير الأمور وأحبها وأصدقها.
- دمتي نبراسا ينير دربي ويسعد أوقاتي، ويملئ حياتي حبا وحنانا وعطفا.