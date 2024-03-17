هدايا عيد الأم في حدود 500 جنيه.. «عبر عن حبك لوالدتك»

عيد الأم من المناسبات السعيدة، التي تأتي مرة واحدة كل عام، وفيها يعبِّر الشخص عن حبه لوالدته، بتقديم هدية لها، كنوع من الامتنان والشكر والتقدير، لذا فإن هناك هدايا عيد الأم في حدود 500 جنيه، أي في متوسط بعض الفئات، فليس شرطًا إنفاق تكاليف باهظة، فأحيانا تصبح عبارات الشكر كافية.

بوكيه ورد

يُعد بوكيه الورد أو باقة الورود، هدايا عيد الأم في حدود 500 جنيه، ويأخذ ألوانًا وتنسيقات مختلفة، تناسب جميع الأذواق، ويمكن وضع كارت معايدة، يحمل أرق عبارات التهاني في البوكيه، بحسب متجر بيع شهير.

حقيبة مناسبة للحفلات

يمكن شراء حقيبة تناسب الفسح والخروجات، وتعتبر هدية عملية وغير مكلفة، إذ يمكن شراء حقيبة في حدود من 300 إلى 500 جنيه، وتغليفها جيدًا سواء بورق التغليف، أو وضعها في علبة هدايا، حتى يصبح شكلها الخارجي جذابًا، بحسب محل حقائب وأحذية.

طقم أدوات للمطبخ

يصنف طقم أدوات للمطبخ، ضمن هدايا عيد الأم في حدود 500 جنيه، وتوجد منه أشكال وألوان عديدة، يمكن الاختيار بما يناسب ذوق الأم، إذا كانت ترغب في الأطقم السادة، أم التي يزينها نقوش عديدة مثل الورود والمجسمات الصغيرة.

مفروشات وأطقم السراير

من الهدايا التي يمكن تقديمها في عيد الأم، هي مفروشات وأطقم للسراير، وأسعارهم ليست باهظة، إذ يمكن شراء طقم أو طقمين في حدود 500 جنيه.

مصاحف بمسند ويصاحبها مصلية

المصاحف من أجمل الهدايا، التي يمكن تقديمها للأم، لأنها متعلقة بالأمور الدينية، إذ تحمل الكثير من الروحانيات، ويمكن شراء مصحف بمسند ويأتي معه سجادة صلاة، وفي أحيانًا يتوافر مع هذه الهدية خاتم للتسبيح، ولا يتطلب تكلفة مادية عالية، وفقًا للصفحات أون لاين.