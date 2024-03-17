عيد الأم 2024.. سر اختيار اليوم مرتبط بملكة مصرية قديمة

على الرغم من أن شهر مارس، من أول يوم حتى نهايته، هو شهر حواء، إلا أن السيدات ينتظرن موعد عيد الأم بفارغ الصبر، لاسيما الفتيات اللاتي يرغبن أيضًا في معرفة سر اختيار هذا اليوم، والهدايا المقترحة.

عيد الأم 2024

يحل عيد الأم 2024 في كل عام في 21 من مارس، لكن سر اختيار هذا اليوم اختلفت عليه الأقاويل، فالبعض يرجح أن من احتفل بعيد الأم لأول مرة في مصر هما الأخوين مصطفى أمين وعلي أمين في عام 1955، حينما زارت إحدى السيدات مكتبهما الصحفي، لتحكي لهما معاناتها مع أبنائها الذين انصرفوا عنها بعد أن ترملت، وكرست حياتها لتربيتهم ورعايتهم، وما أن تزوجوا حتى استقلوا بحياتهم بعيدًا عنها.

فكتب مصطفى أمين في عمود «فكرة» بجريدة أخبار اليوم: «لما لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه يوم الأم ونجعله عيدًا في بلادنا وبلاد الشرق.. وفي هذا اليوم يقدم الأبناء لأمهاتهم الهدايا الصغيرة ويرسلون للأمهات خطابات صغيرة يقولون فيها شكرا يا أمي».

لكن بحسب موقع «العربية» فهناك رواية أخرى لعيد الأم، تقول إن 21 مارس هو اليوم الذي يتم فيه توزيع الزهور والبطاقات والهدايا، ووجبات العشاء العائلية على الأمهات العربيات، احتفالاً بحبهن ورعايتهن وتضحياتهن.

يعود تاريخ الاحتفال بهذا اليوم المهم في 21 مارس، إلى زمن الفراعنة، الذين كانوا يحترمون المرأة كثيًرا، ويظهر من الرسومات الموجودة في معابدهم كيف كانوا يحتفلون بالمرأة وبالأخص إيزيس، وهي ملكة فرعونية قديمة، كانت رمز الأمومة في ذلك الوقت حيث كان المصريون القدماء يصنعون قوارب مليئة بالزهور؛ لتطوف حول المدن المصرية في هذا اليوم المحدد للاحتفال، وهو تقليد كان يمارسه اليونانيون والرومان.

عيد الأم وملكة مصرية

إيزيس تم رسمها على عدد قليل من المعابد في روما، كرمز للقداسة والأمومة، وأظهرت الرسومات الموجودة على هذه المعابد الاحتفالات المختلفة بـ عيد الأم التي كانت تقام للنساء والأمهات في مصر القديمة، بينما كشفت الكتابات الهيروغليفية عن مدى تبجيل المرأة.