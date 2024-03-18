الملابس الجاهزة: إقبال على الشراء بمناسبة عيد الأم.. ومد فترة الأوكازيون الشتوي

أفادت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بأن حركة البيع والشراء بالنسبة للملابس خلال الفترة الحالية تشهد انتعاشة كبرى بفضل اقتراب قدوم عيد الأم، حيث انتهز العديد من المواطنين الفرصة لشراء ملابس عيد الأم بأسعار مخفضة، نظرا لاستمرار عمل الأوكازيون الشتوي حتى الآن.

فترة «تصفيات الأوكازيون» بأغلب المحال التجارية

وأضافت «هيكل» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الشعبة قررت مد فترة الأوكازيون الشتوى حتى يوم 21 مارس الجاري نظرا لوجود إقبال كبير من قبل المواطنين على شراء الملابس احتفالا بعيد الأم القادم، لافتة إلى أن أكثر المنتجات التي لوحظ وجود إقبال عليها ما تتعلق بهدايا عيد الأم، وبها الكثير من التخفيضات الجيدة خاصة مع استمرار فترة «تصفيات الأوكازيون».

أما وعن أسعار المنتجات، فقد أكدت أن أسعار العبايات الخاصة بالسيدات تبدأ من 200 جنيه وتتراوح أسعارها بحسب الخامات المصنعة منها وأماكن البيع، كما يتراوح سعر الإسدال اخاص بالصلاة ما بين 50 لـ100 جنيه وأكثر بحسب الخامات والمناطق المباع فيها المنتج.

نسب الأوكازيون على الملابس

وأوضحت أن نسب الأوكازيون على الملابس تبدأ من 30% وتمتد لأكثر من 70% في بعض المحال التجارية لبيع الملابس، كما يوجد حركة جيدة في السوق لشراء الملابس.