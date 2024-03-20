حدث ليلا.. صواريخ أمريكية وكورية تفوق سرعتها الصوت وزلزال يضرب باكستان

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، أحداثا بينها تحديد الولايات المتحدة موعد إعادة تمويل «الأونروا» بقطاع غزة، في الوقت الذي تجري فيه أمريكا وكوريا الشمالية تجارب صاروخية لأسلحة تفوق سرعة الصوت، فيما ضرب زلزال بقوة 5.8 باكستان أثناء وجود منتخب الأردن.

أمريكا وكوريا تجريان تجارب صاروخية

أُجريت اختبارات على أسلحة وصواريخ نووية عابرة للقارات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، حيث تفوق سرعتها الصوت، وتم تجربتها في المحيط الهادئ والساحل الغربي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أجرى اختبارًا أرضيًا لمحرك يعمل بالوقود الصلب لنوع جديد من الصواريخ ذات المدى المتوسط التي تتجاوز سرعتها الصوت، كجزء من برنامج لتطوير القدرة الدفاعية الوطنية.

وعلى جانب آخر، أفادت القوات الجوية الأمريكية بأنها نفذت اختبارًا ناجحًا لسلاح يتجاوز سرعته الصوت، حيث تم إطلاقه من الجو في المحيط الهادئ، وفقًا لوكالة «رويترز».

ووفقًا لبيان صادر عن القوات الجوية الأمريكية، جرى الاختبار يوم الأحد الماضي، حيث غادرت قاذفة من طراز «B-52» جزيرة جوام ونقلت سلاح استجابة سريعة تم إطلاقه من الجو.

وفي التجارب السابقة، وصل صاروخ «ARRW» لسرعة تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت.

زلزال بقوة 5.8 يضرب باكستان أثناء بعثة منتخب الأردن

أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض عن وقوع زلزال اليوم الأربعاء بقوة 5.8 درجة في منطقة باكستان وقندهار جنوب أفغانستان.

وأوضح المركز، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وحتى الآن لم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وتواجد وقت وقوع الزلزال، المنتخب الأردني في إسلام آباد، استعدادًا لمواجهة منتخب باكستان بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، في مباراة ستقام يوم الخميس على ملعب جيناه سبورت ستاديوم في باكستان، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية.

وأشار فليح الدعجة، نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، إلى سلامة بعثة المنتخب الأردني في باكستان بعد الزلزال، مؤكدًا ارتفاع معنويات اللاعبين وتحمسهم للعودة إلى عمّان بالنقاط الثلاث.

وأكد الدعجة لقناة «العربية»، أن بعثة المنتخب الأردني آمنة في مقر إقامتها بالعاصمة إسلام آباد، حيث وصلت إلى باكستان قبل ساعات من وقوع الزلزال، مشيرًا إلى أن موقع وقوع الزلزال كان بعيدًا جدًا عن العاصمة الباكستانية.

أمريكا تحدد موعد إعادة تمويل «الأونروا» بقطاع غزة

صرحت مصادر في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين قادة الكونجرس والبيت الأبيض بشأن مشروع قانون ضخم يمول الجيش ووزارة الخارجية وبرامج حكومية أخرى، وسيبقى الحظر على تمويل الأمريكي للأونروا داخل قطاع غزة حتى مارس 2025، وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز».

وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن في يناير، أنها قامت بتعليق مؤقت لتمويل جديد لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بعد اتهام الاحتلال الإسرائيلي 12 موظفًا في الوكالة بالمشاركة في هجوم وقع في 7 أكتوبر الماضي.

ووفقًا للمصادر المطلعة على الاتفاقية، سيتم فرض حظر على التمويل لمدة عام، ومن المقرر مناقشة تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة بعد الإعلان عن التشريع.