زلزال بقوة 5.8 يضرب باكستان.. هل تضررت بعثة منتخب الأردن؟

أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض بوقوع زلزال، اليوم الأربعاء، بلغت شدته 5.8 درجة في باكستان، وقندهار جنوب أفغانستان.

وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، و لم ترد حتى الآن، معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

ماذا فعل الزلزال في بعثة منتخب الأردن؟

وتصادف وقت وقوع الزلزال، تواجد المنتخب الأردني في إسلام آباد، استعدادا لملاقاة نظيره الباكستاني في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، غدًا يوم الخميس، على ملعب جيناه سبورت ستاديوم في باكستان، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية.

وأكد فليح الدعجة، نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، سلامة بعثة المنتخب الأردني في باكستان بعد الزلزال، مشيرا إلى أن معنويات اللاعبين مرتفعة للعودة إلى عمّان بالنقاط الثلاث.

وقال الدعجة لقناة «العربية» إن بعثة المنتخب الأردني آمنة في مقر إقامتها بالعاصمة إسلام آباد، بعد وصولها إلى باكستان قبل ساعات، وأن الزلزال وقع في مكان بعيد جدًا عن العاصمة الباكستانية.

زلزال بقوة 5.4 درجات

وفي وقت سابق اليوم، وقع زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر في المنطقة الحدودية بين باكستان وإيران، وكانت المدن المحيطة بإقليم بلوشستان تحت تأثيره.

وذكرت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على بُعد 150 كيلومترًا جنوب غرب مدينة كويتا، وعمقه كان 35 كيلومترًا.