اكتشاف سر جديد.. 3 قرارات عاجلة من المستشفى لإنقاذ حياة اللاعب أحمد رفعت

أيام عصيبة تعيشها الكرة المصرية، بعد الحدث الجلل الذي حدث في بداية شهر رمضان؛ بسقوط أحمد رفعت على أرضية ملعب مباراة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري، بشكل مفاجئ بسبب توقف عضلة القلب، ورغم تحسن حالته بشكل طفيف، إلا أن المستشفى لاتزال تتخذ إجراءات عاجلة وجديدة من أجل إنقاذ حياته.. فماذا حدث في الساعات الأخيرة؟

اكتشاف سر جديد حول حالة أحمد رفعت

منذ حدوث تلك الواقعة، لا تتوقف محاولات الأطباء من أجل اكتشاف السبب الحقيقي خلف السقوط المفاجئ للاعب وتوقف قلبه، دون التحامات أو أي أزمات صحية يعاني منها، فما بين اتهام القهوة بأنها تسببت في هذه الحالة، وجهت أصابع الاتهام أيضا إلى الصيام باعتباره حدث أول يوم رمضان، ولكن الدكتور موسى نصيف، استشاري القلب، فجر مفاجأة في تصريحات تلفزيونية من العيار الثقيل، قائلا إن هناك مادة يتناولها الرياضيون كانت سببا في ارتفاع نسبة الكافيين في الجسم، ما بدوره أدى إلى اضطراب في ضربات القلب.

بعد بحث «نصيف» عن السبب الحقيقي، من خلال التواصل مع الجهاز الطبي الذي تواجد في الملعب، على حسب قوله، أكد أن اللاعب تناول مادة يتناولها العديد من الرياضيين تسمى «البريوركوت»، وتحمل جرعات كبيرة من الكافيين، وتناولها مع القهوة يزيد من نسبة الكافيين المسموحة للجسم خلال اليوم، ما بدوره أدى إلى توقف عضلة القلب ووصوله لتلك الحالة.

حقيقة تناول المنشطات

بعد انتشار الشائعات حول تناول أحمد رفعت المنشطات، والتي جعلته يسقط على أرضية الملعب مغشيًا عليه بسبب توقف قلبه وفقدانه للوعي بشكل كامل، خرج حازم خميس رئيس اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات، عن صمته من أجل توضيح حقيقة تلك الأنباء، ليؤكد أن اللاعب بعيدًا عن قائمة الأسماء التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم من قبل.

3 قرارات للمستشفى لإنقاذ حياته

أما عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها المستشفى في رحلة إنقاذ حياة أحمد رفعت، الذي أطلقت عليه الصحافة العالمية «العائد من الموت»، فالأول كان إزالة أجهزة التنفس الصناعي بعد تحسن الحالة بشكل نسبي وتدريجيًا، وهو ما قاله رئيس نادي فيوتشر في تصريحات تلفزيونية، إذ أكد أن التحسن طفيف لكنه يشعر بالاطمئنان عن قبل، خاصة أنها خطوة إيجابية في رحلة العلاج.

القرار الثاني الذي اتخذته المستشفى، كان منع الزيارة بشكل كامل عن اللاعب، سواء من أسرته أو أصدقائه، وعزلهم من العناية المركزة التي يرقد بها اللاعب، من أجل عدم تحميله ضغطًا زائدًا، بينما يتمثل القرار الثالث في استمرار غسيل الكلى من أجل استجابتها بشكل كامل وعودتها للعمل بصورة طبيعية دون تدخلات.

ماذا قرر نادي فيوتشر بالاتفاق مع أسرته؟

بالاتفاق مع أسرته، قرر نادي فيوتشر عدم نقل أحمد رفعت لاستكمال العلاج خارج مستشفى زمزم، التي بدأ بها رحلة الإنقاذ، وذلك بعد جلب طاقم طبي كامل للاعب على أعلى مستوى، من أجل متابعة حالته، مع عدم وجود داعي من أجل سفره إلى الخارج، إذ قال وليد دعبس رئيس النادي، أن اللاعب لن يتلقى رعاية طبية بأي مكان في العالم، أفضل من التي يتلقاها في مصر.