مفاجأة جديدة بشأن أزمة أحمد رفعت الصحية.. استشاري قلب يكشف التفاصيل

منذ أن سقط مغشيًا عليه، خلال مواجهة فريقه مودرن فيوتشر أمام الاتحاد السكندري بمنافسات الدوري المصري، وتوقف قلبه عن العمل نحو 90 دقيقة، يرقد اللاعب أحمد رفعت داخل المستشفى، لتخرج التقارير الرسمية مؤكدةً أن تناوله القهوة بعد الإفطار تسبب في حالته، إلا أن استشاري قلب كشف عن سبب آخر ربما يكون العامل الرئيسي في تدهور حالته.

وفجر الدكتور موسى نصيف، استشاري القلب مفاجأة بشأن حالة أحمد رفعت، خلال أحد اللقاءات الإذاعية على «أون سبورت إف أم»، بعد تواصله مع زملائه والطاقم الطبي الموجود في الملعب، ليصفوا له ما حدث بالتفصيل قائلا خلال اللقاء إن هذا الحديث يُقال لأول مرة، مشددا على أن القهوة لا تسبب تلك الحالة، لأن جرعات الكافيين الموجودة فيها ضعيفة للغاية، والكوب الواحد به ما لا يتعدى الـ100 ملليجرام، والإنسان مسموح له بتناول 4 أكواب من القهوة، أي ما يعادل 400 ملليجرام جرام كحد أقصى.

السبب الحقيقي وراء إصابة أحمد رفعت

وتابع «نصيف» أن تناول 4 أكواب من القهوة لا يسبب أي مشكلة، وإنما السبب الحقيقي لذلك، تمثل في «البريوركوت» وهي عبارة عن بودرة للرياضين، تذاب في ماء، وبها جرعات كافيين عالية للغاية، مشيرا إلى أن أحمد رفعت تناول البودرة ومعها 3 فناجين من الإكسبريسو، ما رفع نسبة الكافيين لحدود الـ1000 ملليجرام، ما سبب تلك الحالة.

وأوضح أن اللاعب فور نزوله إلى الملعب يبدأ في عملية التسخين، وهنا ضربات القلب يصل متوسطها من 90 لـ100 بعد التسخين، وبعد التسخين تصبح جرعات الكافيين العالية فوق المعدل الطبيعي خطر للغاية، لافتا إلى أنه تناول الكافيين بنسب كبيرة ونزل الملعب وبذل جهدا كبيرا جدا، عكس الإنسان العادي الذي يتناوله دون بذل مجهود.

ليس كل الأشخاص عرضة للإصابة

ونوه «نصيف» إلى أنه ليس كل الأشخاص عرضة للإصابة بتلك الحالة، والسبب وراء إصابة أحمد رفعت بها هي أن قلبه لديه عرضة أكبر أن يختل مقارنة بالإنسان العادي، مشددا على أن الكافيين والبودرة المذكورة خطرين للغاية في حالة تعدي الجرعة المسموحة.

تشخيص حالة أحمد رفعت

وشخص استشاري القلب حالة أحمد رفعت، قائلا إنه لم يٌصَب بتوقف في عضلة القلب، وأن ما حدث يسمى رفرفة بطينية، ما يعني أن القلب بدلا من أن ينقبض بقوة يُرفرف، وبالتالي الدم لا يصل لكل أعضاء الجسم، وبالتالي يؤدي إلى هبوط في الدورة الدموية.