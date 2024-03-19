اتكلم وبيغسل كلى.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

لا تزال العيون تصوب نحو أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، الذي سقط أرضا، خلال مشاركته مع فريقه أمام الاتحاد السكندري، ليلبث أسبوعا داخل العناية المركزة، ظل خلاله على الجهاز التنفسي، عقب توقف قلب دام لساعة ونصف.

بشرى سارة زفها نادي فيوتشر حول اللاعب أحمد رفعت، مؤكدا أنه تم بالفعل فصل الجهاز التنفسي عن اللاعب عقب أسبوع من القلق والحزن داخل الوسط الرياضي.

آخر تطورات حالة أحمد رفعت بالعناية المركزة

«أنا تعبان.. عاوز أشرب»، كلمات نطق بها اللاعب أحمد رفعت، عقب إفاقته بشكل جزئي، بحسب ما ذكر الدكتور محمد كامل، مدير عام مستشفى زمزم، الذي وصل إليها اللاعب، في تصريحات لـ«الوطن»، موضحا أن تحسن الرئة والجهاز التنفسي، السبب في فصل جهاز التنفس الصناعي عنه.

وأشار الطبيب إلى أن أجهزة اللاعب تتحسن ولو بشكل بسيط، خاصة عقب عودة ضربات القلب له مجددا، وأن الكلى لا تزال متأثرة ويقوم الأطباء بعلاجها: «توقف القلب تسبب في تدهور الرئة والكلى وحتى المخ، وكل الوظائف بدأت ترجع بشكل تدريجي».

مراحل علاج أحمد رفعت عقب فصل الأجهزة عنه

وأوضح الدكتور محمد كامل، أن اللاعب لا يزال في العناية المركزة تحت الملاحظة الدقيقة، مع جلسات غسل الكلى لاستعادة وظائفها بشكل جيد، خاصة وأنها بدأت في التحسن.

واقعة أحمد رفعت

وكان أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، سقط في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري الأخيرة، وانتقل على الفور إثر الواقعة إلى المستشفى بسبب إصابته بأزمة قلبية، أدت لتوقف قلبه ساعة ونصف.