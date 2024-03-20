مسلسل صدفة الحلقة 10.. ماذا اقترحت ريهام حجاج على خالد الصاوي؟

في مسلسل صدفة الحلقة 10 تواجه الفنانة ريهام حجاج تحديا كبيرا أمام الفنان خالد الصاوي، بعدما كشفت عن هويتها أمامه بأنها ابنته التي رفض الاعتراف بها قديما، لينكر حديثها ويهددها.

واقترحت صدفة الخضوع لتحاليل البصمة الوراثية DNA للتأكد من روايتها، ما قابله الأخير بالسخرية.

موعد عرض الحلقة 10 مسلسل صدفة

يأتي موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً، بينما يعرض عبر قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 10 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وعلى شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

يدور مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، حول حياة «ميس صدفة» مدرسة التاريخ، التي تقع في العديد من المشكلات بمحض الصدفة، تقلب حياتها رأسا على عقب.