تراجع كبير في أسعار البانيه اليوم.. «شوف الكيلو بكام؟»

سجلت أسعار البانيه تراجعًا ملحوظًا بقيمة 9 جنيهات في الكيلو، إذ سجل نحو 194 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس الأول 203 جنيهات للكيلو، وذلك بعد أن تراجعت أسعار الدواجن بقيمة 6 جنيهات للكيلو، وفقًا لشعبة الدواجن.

سبب تراجع أسعار البانيه

وقال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إن تراجع أسعار البانيه مرتبط بشكل مباشر بتراجع الفراخ البيضاء، ودائمًا ما يكون التراجع للفراخ البيضاء ناتجًا عن وجود هبوط في أسعار الأعلاف التي تراجعت 550 جنيهًا للطن.

أسعار البانيه اليوم

وتنشر «الوطن» أسعار البانيه والفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 20-3-2024 في الأسواق أي للمستهلك، وهي:

- سعر كيلو البانيه 192 جنيهًا للمستهلك.

- سعر كيلو الأوراك اليوم

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك ما بين 115 جنيهات حتى 120 جنيها.

سعر كيلو صدور الدجاج

سجل سعر صدور الدجاج ما بين 128 وحتى 140 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو الفراخ البيضاء في المزرعة ما بين 98 وحتى 102 جنيهات، بينما 115 للمستهلك.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر الكيلو ما بين 117 وحتى 122 جنيهًا في المزرعة و135 جنيهًا للمستهلك.

وبلغ سعر كيلو البط البلدي تراوح من 127 جنيهًا وحتى 134 جنيهًا.