أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 19-3-2024

تراجعت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في الأسواق، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم للمستهلك نحو 126 جنيها بتراجع نحو 4 جنيهات في الكيلو مقارنة بأسعار أمس، ويختلف سعر كيلو الفراخ من مكان لآخر نظرا لإضافة رسوم النقل وهامش الربح للتجار.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في الأسواق، وفقا للأسعار المعلنة عبر بورصة الدواجن اليوم، كما يلي.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم نحو 95 جنيها تسليم أرض المزرعة، بينما يصل إلى المستهلك ليتراوح بين 105 و106 جنيهات للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم نحو 126 جنيها بتراجع نحو 4 جنيهات في الكيلو، بينما وصل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم إلى نحو 110 جنيهات تسليم أرض المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 111 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم نحو 24.5 جنيه للمستهلك، بينما بلغ سعر الكتكوت الساسو نحو 12 جنيها، وسعر كتكوت الساسو بيور نحو 13 جنيها، وسعر الكتكوت البلدي نحو 8.5 جنيه.

وعن سعر الكتكوت الهجين فسجل نحو 10 جنيهات، فيما سجل سعر كتكوت الجيل الثاني نحو 12 جنيها للمستهلك.