شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 17-3-2024 حالة من الاستقرار في السوق المحلية، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 95 جنيهًا، على أن يصل للمستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 105 و106 جنيهات.

أسعار الدواجن اليوم في البورصة

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 17-3-2024 في الأسواق، سواء الفراخ البيضاء أو البلدي أو الحمراء بحسب بورصة الدواجن.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وجاءت أسعار الفراخ البلدي اليوم 120 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلكين بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الدواجن «الساسو» الحمراء 113 جنيهًا للكيلو في البورصة لتباع بمبلغ يتراوح بين 120 إلى 130 جنيهًا للكيلو.

وتختلف أسعار الفراخ للمستهلك عن الأسعار المعلنة في بورصة الدواجن، نظرًا لإضافة العديد من التكاليف الأخرى وهامش الربح والنقل على السعر الأساسي.

أسعار البانيه والشيش طاووق اليوم

وسجل سعر كيلو البانيه بين 200 و240 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فتراوح بين 200 و220 جنيهًا، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

أسعار الفراخ اليوم البيضاء

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم في بورصة الدواجن يتراوح بين 95 و96 جنيهًا للكيلو الواحد، وتصل للمستهلك بسعر 105 و106 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم

- سعر الكتكوت الأبيض شركات في بورصة الدواجن بين 29 و31 جنيهًا.

كما سجل سعر الكتكوت الأبيض قطعان بعمر يوما واحدا بين 22 و22.25 جنيه.

وتراوح سعر كتكوت الساسو اليوم في بورصة الدواجن بين 11 و12 جنيهًا.

وبلغ سعر كتكوت البلدي بين 7.5 و8.5 جنيه داخل البورصة العامة للدواجن اليوم.