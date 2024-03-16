بورصة الدواجن اليوم.. كم سجلت أسعار الفراخ البيضاء في مصر؟

سجلت أسعار الدواجن اليوم السبت 16-3-2024، في مصر، استقرارًا ملحوظًا، في عدد كبير من الأسواق بالنسبة للمستهلك، بالتزامن مع تراجع أسعار الأعلاف بمختلف أنواعها.

استقر سعر الفراخ البيضاء اليوم لتسجل في المتوسط نحو 106 جنيهات، كما سجل سعر الفراخ البلدي نحو 127 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفراخ البيضاء

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 16-3-2024، استقرارًا في الأسواق والمحلات وبورصة الدواجن، إذ يتراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم ما بين 95 إلى 97 جنيهًا للكيلو من أرض المزرعة، كما يختلف السعر من مكان لآخر بالنسبة للمستهلك.

بورصة الدواجن اليوم

وأشارت بيانات بورصة الدواجن، إلى استقرار سعر كيلو الفراخ الساسو ليتراوح ما بين 114 إلى 115 جنيهًا للكيلو، وتصل الفراخ للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 119 إلى 120 جنيهًا للكيلو، كما استقر سعر الأمهات البيضاء ليسجل نحو 83 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأعلاف اليوم

- سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، إذ سجل سعر الطن نحو 13 ألفًا و500 جنيه وفقًا لبورصة الدواجن.

- سجل سعر طن علف الصويا 44% استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، إذ سجل نحو 28 ألفًا و700 جنيه.