تحسن الأحوال الجوية اليوم.. و«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة الجمعة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام الحالية، لافتة إلى أنَّ أمس وأول أمس شهدا حالة من عدم الاستقرار في الحالة الجوية ما بين سقوط أمطار ونشاط رياح وانخفاض في قيم درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية.

تحسن في الأحوال الجوية من اليوم

وأكدت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أن اليوم الأربعاء نشهد تحسنا كبيرا في الأحوال الجوية، مع تلاشي فرص سقوط الأمطار على كافة المحافظات، بجانب ارتفاع في قيم درجات الحرارة بمعدل 4 درجات عن أمس، حيث تصبح العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية.

نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وتوقعت «غانم»، أن يشهد اليوم نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة في معظم المحافظات الشمالية تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة، مضيفة أن غدا الأربعاء سيشهد ارتفاعا في قيم درجات الحرارة، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بداية من الجمعة والسبت حتى باقي الأسبوع المقبل