«الأرصاد» تحذر من منخفض جوي وسحب ممطرة بهذه المناطق

تضرب أمطار متفاوتة الشدة وتكون رعدية أحيانا عدة مناطق بدءا من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومع ذلك فإن هناك منخفضا جويا يتجه إلى الشرق تصاحبه السحب الممطرة على عدد من المناطق، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

منخفض جوي يعمل على تدفق السحب

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان، أنه مع حركة المنخفض الجوي باتجاه شرق البلاد، يُتوقع أن تكون الأمطار رعدية ومصحوبة بتساقط حبات البرد على بعض المناطق، ويصاحب ذلك استمرار تدفق السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، يضاف إلى ذلك أن أجزاء كبيرة من سيناء قد تتأثر بسقوط الأمطار الرعدية مع تقدم الوقت.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم في القاهرة والأقاليم وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 22 درجة مئوية للعظمى و13 درجة للصغرى.

- السواحل الشمالية: 22 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى.

- جنوب سيناء: 26 للعظمى و17 للصغرى.

- شمال الصعيد: 23 درجة للعظمى و13 للصغرى.

- جنوب الصعيد: 24 درجة للعظمى و16 للصغرى.