تحذير لسكان 13 محافظة من ظواهر جوية خلال ساعات.. «خدوا بالكم»

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات حالة الطقس، خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن 13 محافظة ستشهد، اليوم الأربعاء، نشاطا في حركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة، مع انخفاض درجات الحرارة تمتد حتى نهاية الأسبوع.

ظاهرة جوية تضرب 13 محافظة

وتتأثر 13 محافظة وهي: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، الغربية، الشرقية، المنوفية، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الدقهلية» بـ ظاهرة الرياح المثيرة للرمال، وسط تحذيرات لمرضى «الجيوب الأنفية، الحساسية، الأمراض التنفسية» باتخاذ التدابير اللازمة لوجود الأتربة العالقة.

سرعة الرياح في المحافظات

وسجلت أقصى سرعة للرياح في محافظات السواحل الشمالية الغربية إذ بلغت 36 كيلو مترا في الساعة، فيما سجلت 34 كيلو مترا في الساعة بالوجه البحري، و32 كيلو مترا بالقاهرة الكبرى.

وشهدت المحافظات خلال الأيام الماضية «طقس غير مستقر»، مع سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية زادت حدتها في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وامتدت حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.