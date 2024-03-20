«الأرصاد» تعلن ارتفاع درجات الحرارة غدا.. وتحذير من تخفيف الملابس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أنّ البلاد خلال الساعات الماضية شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وكانت رعدية مصحوبة بتساقط حبات البرد على بعض المناطق، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

الأرصاد تحذّر من تخفيف الملابس

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في حالة الطقس غدًا، استقرار الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنّ البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

ورغم الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة فإنّ هيئة الأرصاد الجوية حذّرت من عدم تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنّه غدًا الأربعاء سيسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 25 درجة مئوية للعظمى و16 درجة للصغرى.

- السواحل الشمالية: 25 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى.

- جنوب سيناء: 26 للعظمى و17 للصغرى.

- شمال الصعيد: 25 درجة للعظمى و13 للصغرى.

- جنوب الصعيد: 27 درجة للعظمى و15 للصغرى.