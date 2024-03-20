وزيرة الهجرة: نستعد لتقديم خدمات طبية للقرى الأكثر احتياجا بمساعدة جراح أورام

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور هاني موريس، أستاذ جراحات المناظير والأورام بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، لبحث التعاون في تقديم الخدمات الطبية في القرى والمحافظات الأكثر احتياجا، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في نحو 14 محافظة مختلفة.

سها جندي تشكر الدكتور هاني موريس على تعاونه مع الوزارة

ورحبت السفيرة وزيرة الهجرة، بالدكتور هاني موريس، وشكرته على مبادرته واستعداده للتعاون مع الوزارة في تقديم الخدمات الطبية في القرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وأعرب الدكتور هاني موريس عن سعادته بلقاء السفيرة، كما أبدى استعداده الكامل للتعاون مع الوزارة، وأيضاً من خلال جولات الوزارة الخارجية في الدول الأكثر فقرا في إفريقيا، للتأكد على دعم مصر لأشقائها الأفارقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تسعي لتقديم هذه الخدمات الإنسانية للتعريف بدور مصر الريادي وقدرتها على مساندة أشقائها، مشيرًا إلى سابق تعاونه مع مؤسسة «مصر بلا مرض» وتقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي المحافظات، والقيام بعدد من العمليات الجراحية المعقدة في دولة جنوب السودان.