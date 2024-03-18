أكدت سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التواصل مع كل المصريين بالخارج، وعددهم 14 مليون مصري، مشيرة إلى أن عددا كبيرا منهم من شباب الدارسين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح خطة الحكومة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

واستعرضت الوزيرة استرتيجية التواصل مع شباب الدارسين بالخارج أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، مؤكدة أن مركز «ميدسي» لشباب الدارسين بالخارج ينتمي إليه معظم الطلاب المصريين بعنوان «سفراء مصر من شباب الدارسين»، وهي شبكات تواصل بين كل الطلبة الدارسين في دول العالم.

تشكيل مجلس من أبناء مصر المتميزين في الخارج

وأكدت وزيرة الهجرة تشكيل مجلس لشباب الخبراء والعلماء المصريين بالخارج من المتميزين من أبناء مصر، ومن الدارسين وأبناء الجاليات في الخارج، مشيرة إلى أن المجلس يتبع مركز «ميدسي».

وقالت الوزيرة خلال كلمتها بالجلسة: «استطعنا من خلال مركز ميدسي التواصل مع شباب الدارسين في دول النزاعات، وهو ما حدث مع الطلبة في السودان، وتم إنقاذ 10 آلاف طالب مصرين من تحت القصف من مطارات عسكرية من خلال أكثر من 18 جسر جوي بالتواصل عبر تلك الشبكات، وهناك جروبات لكل الجاليات في دول كان لا يتم التواصل معها من قبل وتم انقاذ ايضا والتواصل مع 24 ألف طالب ودارس مصري بروسيا».

الطلاب المصريون في أوكرانيا

وقال وزيرة الهجرة، بأن بعض الطلبة من شباب الدارسين بالخارج يذهبون إلى جامعات أقل من الجامعات الموجودة هنا في مصر.

وأشارت الوزيرة أن 500 طالب مصري ما زالوا يدرسون في أوكرانيا ولم يعودوا، موضحة أن 3500 طالب عادوا واندمجوا في الجامعات المصرية.

وأضافت، أن هناك لجنة لمتابعة دمج الطلبة العائدين من الخارج بالجامعات، وهناك مشاكل تتمثل في أن أوراق عدد منهم احترقت، أو أن دولا رفضت إعادة أوراقهم، لذا يتم البحث عن حلول لهذه المشاكل خارج الصندوق.