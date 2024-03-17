رئيس وزراء اليونان: نتعاون مع مصر في مجال الهجرة غير الشرعية

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنّ هناك المزيد من المشروعات الجديدة الأكثر طموحًا في إطار التعاون مثل مجال الغاز، موضحًا أنّه يتم التعاون أيضًا في مجال الهجرة غير الشرعية.

وأضاف رئيس وزراء اليونان، خلال القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر إذا كانت تتمتع بالرخاء فإنّها ستساعد دول أخرى غير مستقرة مثل السودان وليبيا، متابعًا: «ندعو إلى الأبرياء الذين يشعرون باليأس وعدم فتح مسارات جديدة».

وأوضح: «يتم العمل عن كثب مع مصر، ونرحب على مدار العقود بالعمل مع مصر»، منوهًا بأنّه يمكن أن تكون هذه الشراكة نموذجا يحتذى به.