رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

رئيس وزراء اليونان: نتعاون مع مصر في مجال الهجرة غير الشرعية

كتب:

عمرو هلال
04:44 م | الأحد 17 مارس 2024
رئيس وزراء اليونان

رئيس وزراء اليونان

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنّ هناك المزيد من المشروعات الجديدة الأكثر طموحًا في إطار التعاون مثل مجال الغاز، موضحًا أنّه يتم التعاون أيضًا في مجال الهجرة غير الشرعية.

وأضاف رئيس وزراء اليونان، خلال القمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر إذا كانت تتمتع بالرخاء فإنّها ستساعد دول أخرى غير مستقرة مثل السودان وليبيا، متابعًا: «ندعو إلى الأبرياء الذين يشعرون باليأس وعدم فتح مسارات جديدة».

وأوضح: «يتم العمل عن كثب مع مصر، ونرحب على مدار العقود بالعمل مع مصر»، منوهًا بأنّه يمكن أن تكون هذه الشراكة نموذجا يحتذى به.

اقرأ المزيد:

رئيس وزراء اليونان: توقيع الإعلان المشترك حجر أساس نجاح الشراكة الاستراتيجية

رئيس وزراء اليونان: يجب الاعتراف بدور مصر في استقرار شرق المتوسط وأوروبا

رئيس وزراء اليونان: مصر والأردن تتصرفان بشجاعة وترفضان التهجير

رئيس وزراء اليونان: مصر والأردن يتصرفان بشجاعة ويرفضان التهجير القسري للفلسطينيين
بقلم عمرو هلال