مواصفات هاتف infinix note 40 pro.. شحن سلكي فائق السرعة

تفتخر Infinix، العلامة التجارية المصممة للمستهلكين الشباب، بالإعلان عن تحقيق إنجازًا كبيرًا في التزامات تحديث البرامج مع سلسلة infinix note 40 pro، إذ يمثل هذا تحولًا هائلًا في نهج الشركة، إذ ستتلقى سلسلة Note 40 Pro ترقيتين رئيسيتين لإصدار Android و36 شهرًا من التحديثات الأمنية على مستوى العالم.

مواصفات infinix note 40 pro

وبحسب موقع «nairametrics» تأتي سلسلة infinix note 40 pro، بما في ذلك Note 40 Pro وNote 40 Pro 5G وNote 40 Pro+ 5G، بنظام Android 14 خارج الصندوق، مع خطط للترقية إلى Android 16، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين توقع نظام XOS سلس وموثوق لفترة طويلة، مما يضمن طول عمر أجهزتهم.

وبالإضافة إلى ترقيات البرامج، تتميز سلسلة Note 40 Pro بميزة All-Round Fast Charge 2.0، مدعومًا بشريحة إدارة الطاقة المطورة ذاتيًا من Infinix Cheetah X1، وتوفر سلسلة Note 40 تجربة شحن رائعة، بما في ذلك الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة تصل إلى 100 واط، والشحن اللاسلكي المغناطيسي وخيارات الشحن متعدد السرعات، وتلبي إمكانات الشحن المتقدمة هذه احتياجات المستخدمين المتمرسين في مجال التكنولوجيا.

وبالنسبة إلى Note 40 Pro (الطراز الذي لا يدعم 5G)، فيُشاع أنه يحتوي على شريحة Helio G99 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت، ويعمل بنظام Android 14، ويمكن أن يحتوي على شحن سلكي بقدرة 70 وات وشحن لاسلكي بقدرة 5 وات، وستكون شاشته بدقة FHD+ وكثافة 480 بكسل لكل بوصة.

سلسلة جديدة من infinix note 40

وجرى طرح Infinix Note 40 Pro 5G جنبًا إلى جنب مع سلسلة Note 40 في 18 مارس، وستحتوي السلسلة على Note 40 Pro 5G وNote 40 وNote 40 Pro وNote 40 Pro+، وظهر الهاتف على وحدة تحكم Google Play وقاعدة بيانات BIS، يحمل اسم الطراز X6851 ويستخدم MediaTek Dimensity 7020 مع ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الفعلية. ستبلغ دقة شاشته 1080 × 2436 بكسل، وسيعمل الهاتف بنظام Android 14 خارج الصندوق.