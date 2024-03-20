هل تعتبر منشطات؟.. معلومات عن مكملات تناولها أحمد رفعت قبل توقف قلبه

في رحلة البحث عن السبب الحقيقي للأزمة الأبرز التي باتت حديث صحف العالم في الأيام المنقضية، كثرت الأقاويل حول سر سقوط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، على أرضية الملعب مغشيًا عليه، بعد توقف قلبه بشكل مفاجئ، قبل أن يفجر أحد الأطباء مفاجأة جديدة، حول مادة تناولها اللاعب قبل مشاركته في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري.. فما هي وما تأثيرها؟

في مفاجأة جديد فجرها الدكتور موسى نصيف، استشاري القلب في تصريحات تلفزيونية، فإن أحمد رفعت تناول مكملات قبل المشاركة في مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري، وهي آخر مباراة شهدت ظهوره قبل الواقعة الأليمة، وكانت سببًا في حدوث بعض الاضطرابات على مستوى القلب، وذلك بحسب روايات زملائه في الفريق لموسى نصيف.

هل تعتبر من المنشطات المحظورة؟

«pre workout» هو اسم يطلق على عدد من المكملات الشائعة التي تستخدم من قبل الرياضيين، قبل المشاركة في الأحداث الرياضية والمباريات، لكنها في الأغلب تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، واستخدامها يكون مضرًا مع بعض الأشخاص الذين لديهم قابلية لاختلال في ضربات القلب أو حساسية تجاه مكونات تلك المكملات.

ما هي مكملات البري وورك أوت؟

البري ورك أوت ليست مادة بعينها، بل هو مسمى يطلق على مجموعة المكملات الغذائية التي تستخدم من قبل الرياضيين بشكل عام، قبل القيام بأي رياضة أو تمرين، من أجل تحسين الأداء الرياضي، لأنها تعتمد على عدد من المكونات القادرة على فعل ذلك، بينها الكافيين والكرياتين وبيتا ألانين، وبعض الأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات والمعادن المختلفة، وفقًا لموقع «forbes».

لماذا تستخدم مكملات الـ قبل المباريات؟

تستخدم تلك المكملات في زيادة الطاقة والتركيز، تحسين الأداء الرياضي، زيادة قوة العضلات وقدرتها على التحمل، تقليل التعب العضلي، تسريع عملية استشفاء العضلات، وتعد شائعة بين الرياضيين بشكل عام، بحسب مدرب كمال أجسام مصري وأخصائي تغذية، عبر فيديو على قناته على يوتيوب.

علميًا أكد «نصيف» استشاري القلب، أن الكافيين يحسن الأداء الرياضي، كما أنه كان ضمن قائمة المنشطات قبل 10 سنوات، وتم إزالته مؤخرًا، ما جعله مسموحًا بين الرياضيين: كل الرياضيين بلا استثناء تستخدم الكافيين من أجل تحسين الأداء الرياضي، وهو له تأثير كبير حال تجاوز الجرعة المسموحة، خاصة أثناء نزول الملعب، باعتبار أن لاعبي الكرة يبذلون جهدا كبيرا، ما بدوره زاد من ضربات القلب وتسبب في حالة معروفة طبيًا برفرفة في القلب، بسبب الجهد المضاعف داخل الملعب، إلى جانب أنه لديه حساسية تجاه مواد تلك المكملات التي تناولها، بحسب أصدقائه الذي أكدوا على ذلك بعد سؤالي لهم».