«القاهرة الإخبارية»: 10 أمتار انخفاضا في منسوب المياه الجوفية سنويا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «دراسة تدق ناقوس الخطر.. المياه الجوفية تتناقص بشكل متسارع».

وقال التقرير إن أزمة التغيرات المناخية أثرت على كل شيء من حولنا حتى وصلت إلى المياه الجوفية في باطن الأرض، حيث كشفت دراسة حديثة عن تأثر المياه الجوفية بشكل كبير جدا خلال الفترة الحالية ما يؤثر بالسلب على المستقبل.

انخفاض مناسيب المياه الجوفية حول العالم

وأضاف التقرير أن مجلس «ساينس نيوز» العلمي أجرى دراسة جديدة شملت تحليل بيانات 170 ألف بئر ومراقبة مستوى المياه في هذه الآبار، الدراسة أثبتت أن هناك تراجعا في مناسيب المياه الجوفية حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن الدراسة أثبتت وجود انخفاض في مناسيب المياه الجوفية حول العالم أكثر من نصف متر سنويا في 12% من هذه الآبار، وبنسبة 10 أمتار سنويا في 36% من الآبار التي تمت مراقبتها.