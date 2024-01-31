ماذا تعرف عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة زليتن؟.. ليبيا أعلنت حالة الطوارئ

مخاوف عديدة بشأن غرق مدينة ليبية جديدة، ولذلك تم إعلان حالة الطوارئ من جانب الحكومة الليبية، والتي أدركت خطورة الوضع، لكن هذه المرة ليس بسبب الأمطار لكن نتيجة ارتفاع استمرار ارتفاع منسوب المياه الجوفية تحديدا في مدينة زليتن، بحسب ما كشفت وكالة الأنباء الليبية.

ماذا سببت المياه الجوفية في مدينة زليتن؟

وكشفت وكالة الأنباء الليبية أن هناك مناطق متضررة بعدما توسع قطر المياه الجوفية بمدينة زليتن إلى 25 كيلومتر؛ إذ تدفقت تلك المياه من العيون والآبار القديمة محدثة بركًا ومستنقعات تسببت في شروخ وشقوق في المنازل والمدارس القريبة، ورغم عمليات شفط المياه إلا أن منسوب المياه في حالة ازدياد بعد ظهور عدة عيون بأماكن جديدة تبعد عن الأماكن المتضررة بكيلومترات ليتسع محيط المياه من 7 كيلومترات إلى 25 كيلو مترا.

وللتعامل مع الأمر خوفا من خطر الغرق، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من جانب البرلمان، حالة الطوارئ بمدينة زليتن، وذلك عقب ارتفاع منسوب المياه الجوفية على سطح الأرض، داعية كافة الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سكان المدينة من ذلك الخطر.

توصيات للتعامل مع مشكلة المياه الجوفية

ومن جانبه، أوضح عبد المنعم الهوني، من شركة الخدمات العامة طرابلس، إن فريق العمل المختص يقوم بسحب قرابة المليون لتر من إحدى المزارع المحيطة بالمنازل في منطقة رماية يوميا ولكن مع تراجع المياه في اليوم الثاني يرتفع منسوبها من جديد، مؤكدا أن فريق العمل مستمر في شفط المياه المتراكمة وضخها في البحر، بجانب عملهم طوال اليوم للتخفيف من معاناة المواطنين المتضررين من هذه الظاهرة التي وصفها بالغريبة، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

كما أوضح بعض المهندسين من مراقبة شؤون البيئة بمدينة زليتن، حلول مرتبطة بارتفاع منسوب المياه الجوفية، وهي استهلاك كميات كبيرة بقدر الإمكان من هذه المياه وبصورة مستمرة حتى ينخفض منسوبها إلى منسوب أمن تحت مستوى سطح الأرض من خلال حفر آبار عميقة وفق دراسة علمية تحدد موقع هذه الآبار وعددها لسحب المياه من الحوض.

فيما أوصت ندوة علمية ليبية كان مضمونها مسببات وتأثيرات ارتفاع منسوب المياه الجوفية، بأهمية إعلان مدينة زليتن مدينة منكوبة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وصرف ميزانية طوارئ للمدينة، لتنفيذ الحلول العاجلة.