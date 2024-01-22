رئيس مركز سمالوط يوجه بحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بقرية طحا

كلف الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، اليوم الاثنين، هاني رمضان، نائب رئيس المركز، بمتابعة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بقرية طحا الأعمدة، واتخاذ اللازم حيالها.

وجاء تكليف رئيس مركز سمالوط بناءً على توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار الجهود التنفيذية بنطاق المحافظة في تنفيذ المتابعة الميدانية لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية والاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين.

دفع سيارات لشفط المياه

وفي ضوء التكليف، أجرى هاني رمضان، زيارة ميدانية لقرية طحا الأعمدة، واجتمع مع المواطنين المُتضررين من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، واستمع إلى شكواهم، ووجه بسرعة دفع سيارات لشفط المياه، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدة المحلية لقرية طحا الأعمدة، لسرعة شفط المياه والعمل على إزالة أسباب الشكوى.

رفع مستوى الخدمات للمواطنين

وأكد رئيس مركز ومدينة سمالوط، أنه يتابع عن كثب كل الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية بالوحدات المحلية، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، واتخاذ اللازم حيالها، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.