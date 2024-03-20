تطبيق بالذكاء الاصطناعي يساعدك على الإقلاع عن التدخين.. نتائج مذهلة

مع استخدام البعض للصقات النيكوتين التي تعتبر من أكثر الطرق الشائعة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين، وقمع الرغبة الشديدة في السجائر، ظهر تطبيق جديد على الهاتف يفعل ذلك نيابةً عنك من خلال استهداف المحفزات النفسية التي تجعلك ترغب في إشعالها.

وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة أبحاث النيكوتين والتبغ «Nicotine and Tobacco Research»، إلى أن التطبيق تفوق على خدمات الدعم عبر الإنترنت من حيث معدل النجاح.

الكشف عن تطبيق بالذكاء الاصطناعي يساعد على الإقلاع عن التدخين

ويأمل فريق البحث أن يفيد التطبيق المزيد من الناس من خلال مساعدتهم على فهم مسببات التدخين والإقلاع عن هذه العادة إلى الأبد، بحسب ما نشره موقع «medical daily».

وجاء في الدراسة «نحن نعلم أن محاولات الإقلاع عن التدخين غالبًا ما تفشل لأن الرغبة في التدخين تنجم عن قضاء بعض الوقت في الأماكن التي اعتاد الناس على التدخين فيها، قد يكون هذا أثناء وجودهم مع أصدقائهم أو في العمل، على سبيل المثال».

كيف يساعد تطبيق الذكاء الاصطناعي على الإقلاع عن التدخين؟

الباحث الرئيسي للدراسة البروفيسور فيليكس نوتون، من كلية العلوم الصحية بجامعة إيست أنجليا، أكد في تصريحاته لـ«ميديكال إكسبريس»: «نقدم الدعم لمساعدة المدخنين على إدارة هذه الأنواع من المواقف والحوافز فور حدوثها».

أما مؤسس التطبيق، الدكتور كلوي سيجيل براون من جامعة كامبريدج، عرف التطبيق الذي يطلق عليه «Quit Sense»، بأنه «تطبيق للهواتف الذكية يعمل بالذكاء الاصطناعي يتعرف على الأوقات والمواقع ومحفزات أحداث التدخين السابقة، ليقرر متى وما هي الرسائل التي ستعرض على المستخدمين لمساعدتهم على إدارة الحوافز للتدخين في الوقت الحقيقي».

وقال مؤسس التطبيق إن مساعدة الأشخاص الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين للتعرف على هذه المواقف وإدارتها، هي طريقة جديدة لزيادة فرص المدخن في الإقلاع عن التدخين بنجاح.

وفي هذه الدراسة الرائدة، اختار القائمون عليها 209 مدخن بشكل عشوائي، لإجراء تجربة تهدف إلى مساعدتهم على الإقلاع عن التدخين، وكجزء من التجربة، أرسلت إليهم رسائل نصية تحتوي على روابط للعلاج المخصص لهم، حصل جميع المشاركين على دعم الإقلاع عن التدخين عبر الإنترنت من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، لكن نصفهم فقط حصلوا على تطبيق «Quit Sense».

وأوضحت الدراسة أنه جرى مراقبة المجموعة لمدة ستة أشهر، ثم إجبارهم على استكمال استبيانات المتابعة عبر الإنترنت، وطُلب من أولئك الذين أبلغوا عن الإقلاع عن التدخين إرسال عينات من لعابهم للتأكيد.

«لقد وجدنا أنه عندما عُرض على المدخنين تطبيق Quit Sense، قام ثلاثة أرباعهم بتثبيته، واستخدمه أولئك الذين بدأوا محاولة الإقلاع عن التدخين لمدة شهر تقريبًا في المتوسط، ووجدنا أيضًا أن عدد الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين بعد استخدام التطبيق يزيد بأربعة أضعاف مقارنة بأولئك الذين حصلوا على دعم خدمة الصحة الوطنية عبر الإنترنت فقط».