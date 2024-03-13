9 طرق للتخلص من التدخين.. انقذ صحتك وحافظ على مالك

التدخين من العادات الخاطئة والخطيرة التي تهدد صحة الإنسان، وتسبب له عديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، ما يجعل الإقلاع عن التدخين هو القرار الأفضل لصحة الإنسان، لكنه قد يكون صعبًاعلى البعض بسبب إدمان النيكوتين، لذلك يمكن الإشارة إلى عدة طرق للتخلص من التدخين.

9 طرق للتخلص من التدخين

هناك عدة طرق للتخلص من التدخين يمكن لكل الراغبين في الإقلاع عن هذه العادة الخاطئة والضارة الاعتماد عليها لتحقيق هدفهم والحفاظ على صحتهم وصحة مَن حولهم، إلى جانب توفير مالهم، حسب موقع «مايو كلينك».

1- تحديد موعد للإقلاع:

تحديد موعد للإقلاع في مقدمة طرق التخلص من التدخين، ولذلك حدد يومًا للإقلاع عن التدخين، واستعد له من خلال التخلص من جميع السجائر والولاعات الموجودة في جيوب ملابسك أو في منزلك.

2- مشاركة القرار مع العائلة والأصدقاء:

من المفيد خلال رحلة التخلص من التدخين أن يشارك المُدخن شخص مقرب له في قراره الجديد ليوفر له الدعم النفسي الكافي؛ لذا أخبر شخص مقرب من عائلتك أو أصدقائك بقرارك للإقلاع عن التدخين، واطلب منهم دعمك وتشجيعك.

استبدال السجائر ببدائل النيكوتين

3- استبدال السجائر ببدائل النيكوتين:

ومن أمثلة بدائل النيكوتين العلكة (اللبان) أو لاصقات النيكوتين، والتي تساعد على التخفيف من أعراض انسحاب النيكوتين.

4- استخدام الأدوية:

هناك بعض الأدوية التي تُساعد في الإقلاع عن التدخين؛ لذا استشر طبيبك الخاص ليحدد لك العقار المناسب الذي يساعدك في رحلة التخلص من التدخين.

5- تغيير نمط الحياة:

يساعد تغيير نمط الحياة اليومية في رحلة الإقلاع عن التدخين؛ لذا احرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتناول طعامًا صحيًا، واحصل على قسط كافٍ من النوم.

6- تجنب المحفزات:

حدد المواقف والأشخاص الذين يُحفزونك على التدخين وابتعد عنهم قدر الإمكان.

أهمية تقنيات الاسترخاء

7- تعلم تقنيات الاسترخاء:

تُساعد تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل على التخفيف من التوتر والقلق اللذان يصاحبان رحلة الإقلاع عن التدخين.

8- الانضمام إلى مجموعات الدعم:

تُقدم مجموعات الدعم المساعدة والدعم الكافيين من أشخاص آخرين يُحاولون الإقلاع عن التدخين.

9- الاستمرار وعدم الاستسلام:

قد تواجه بعض الانتكاسات خلال رحلة الإقلاع عن التدخين، لكن من المهم ألا تستسلم، بل حاول مرة أخرى حتى تُحقق هدفك الذي وضعته في البداية.