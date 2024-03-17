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دراما المتحدة

ما حكم الإفطار في رمضان بسبب التدخين؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب:

مريم شريف
09:30 ص | الأحد 17 مارس 2024
حكم الإفطار في رمضان بسبب التدخين

حكم الإفطار في رمضان بسبب التدخين

تحدّث الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم الإفطار في رمضان بسبب التدخين، قائلا إنّ التدخين عادة سيئة تضر بالصحة ومحرمة شرعًا ويجب الإقلاع عنها خاصةً خلال شهر رمضان، الذي يُعدّ فرصة طيبة للتخلص من العادة السيئة.

حكم الإفطار في رمضان بسبب التدخين

وحول حكم الإفطار في رمضان بسبب التدخين، أوضح الشيخ عويضة أنّ التدخين أثناء الصيام يُفسد الصوم، ويجب على المُدخن قضاء اليوم والتوبة إلى الله تعالى، حيث يُعدّ إيصال أي شيء إلى جوف الصائم عمدا من منفذ طبيعي مثل الفم أو الأنف مُفطرا للصوم، وهذا محل إجماع بين الفقهاء.

ودعا الشيخ عويضة المدخنين إلى استغلال شهر رمضان للتخلص من عادة التدخين، حيث يُساعد الصيام على كبح جماح الشهوات، ويساعد على التعود على الصبر والتحمل، ما يُسهل عملية الإقلاع عن التدخين.

الإفتاء: التدخين في رمضان من المفطرات 

في السياق ذاته أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي حكم الإفطار في رمضان بسبب التدخين، مشيرة إلى أنّ التدخين في نهار رمضان من المفطرات، فيحرم على الصائم أن يفسد صومه بالتدخين، سواء كان في صورة سجائر أو الشيشة أو غير ذلك.

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