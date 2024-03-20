ماذا حدث في 10 رمضان؟.. وفاة إحدى زوجات الرسول

شهد يوم 10 رمضان، العديد من الأحداث التاريخية، ففيه انتصر الجيش المصري على جيش الاحتلال الاسرائيلي وتمكن من استرداد أرض سيناء، عام 1973، كما شهد أيضا وفاة السيدة خديجة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم.

ماذا حدث في 10 رمضان عبر التاريخ؟

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، إن وفاة أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها، حدثت في 10 رمضان، وكشفت عما مرت به في حياتها منذ ولادتها حتى وفاتها في العاشر من شهر رمضان سنة 3 قبل الهجرة.

وقالت «الإفتاء» إن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب السيدة خديجة رضي الله عنها حبا جما، ولم يتزوج عليها حتى توفيت.

وعن زواجهما، قالت: خديجة رضي الله عنها قبل أن تتزوج من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت متزوجة من أبي هالة بن زرارة التميمين وعاشت معه وأنجبت له بنتا وسميت هالة، وولدا وسمي هند، وتوفي الزوج قبل أن يشب الطفلين.

لفتت إلى أنه جاء في رواية أخرى أنها تزوجت بعده من عائذ بن عبد الله المخزومي، ومات بعد فترة هو الآخر، وبعده تقدم العديد من الرجال لخطبتها ولكنها كانت ترفض وركزت جهدها فقط في أعمال التجارة وتربية أولادها.

لقاء السيدة خديجة بالنبي

وتابعت: «كان لقاء السيدة خديجة والنبي صلى الله عليه وسلم من خلال عملهما معا في التجارة وما يقوله الناس عن أخلاقه الحميدة وصفاته الطيبة، وأنجبت كل أولاد النبي، عدا إبراهيم، وهم: القاسم -وكان يكنَّى به صلى الله عليه وآله وسلم- وعبد الله وهو الطاهر والطيب، وزينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة رضي الله عنهم.

وخلال الحديث عن ماذا حدث في 10 رمضان، أشارت دار الإفتاء المصرية إلى ما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت: فَغِرْتُ يومًا، فقلتُ: ما أكثر ما تذكرها حَمْرَاءَ الشِّدْقِ، لقد أبدلك اللهُ عز وجل بها خيرًا منها. قال: «مَا أَبْدَلَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْهَا، قَدْ آمَنَتْ بِي إِذْ كَفَرَ بِي النَّاسُ، وَصَدَّقَتْنِي إِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ، وَوَاسَتْنِي بِمَالِـهَا إِذْ حَرَمَنِي النَّاسُ، وَرَزَقَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَرَمَنِي أَوْلَادَ النِّسَاءِ» "مسند الإمام أحمد" (41/ 354، ط. الرسالة).

وفاة السيدة خديجة في 10 رمضان

وفي 10 رمضان توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها، وحين توفت كان النبي على قيد الحياة، وكان ذلك في مدينة مكة، وتحديدا في العام الثالث قبل الهجرة، وجرى دفن السيدة خديجة في المعلاة.

وأطلق على العام الذي ماتت فيه السيدة خديجة، عام الحزن، نظرا لعظم حزن الرسول الكريم، خاصة أنه قبل وفاتها مات عمه أبي طالب، وكانا أكبر سندين له في رسالته.