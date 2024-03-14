دار الإفتاء توضح حكم الصيام على جنابة.. هل يصح أم لا؟

يعد صيام شهر رمضان من أعظم العبادات في الدين الإسلامي، لأنه يمثل فرصة للعباد لتقوية الروحانية والتقرب إلى الله، إلا أن الكثيرين يتساءلون عن حكم الصيام على جنابة، وهل يعد صحيحا أم لا؟

حكم الصيام على جنابة

وبخصوص التساؤل عن حكم الصيام على جنابة، أكدت دار الإفتاء المصرية أنه إذا استيقظ المسلم وهو صائم أثناء شهر رمضان وكان على جنابة ولم يتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر فإن صيامه صحيح، وهناك العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تشير إلى ذلك.

دليل على حكم الصيام على جنابة

واستشهدت دار الإفتاء المصرية خلال ردها على سؤال حكم الصيام على جنابة بما جاء عن عائشة «أن رجلًا قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي»، رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

كما استشهدت دار الإفتاء خلال حديثها عن حكم الصيام على جنابة بما جاء عن عائشة وأم سلمة: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبًا من جماع - غير احتلام ـ ثم يصوم في رمضان» متفق عليه.