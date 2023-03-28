ابن شقيق المسنة المتوفاة أثناء توجهها لأداء العمرة: دفنت بجوار السيدة خديجة

كشف الدكتور أحمد فاروق ابن شقيق الحاجه أمينة علي الحانوتي، التي توفيت في الطائرة فور وصولها السعودية لأداء مناسك العمرة، أن عمته تم دفنها بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم التوكيلات القانونية للجهات المختصة في الخارج.

مكان دفن الحاجة أمينة

وأضاف ابن شقيق الحاجة أمينة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عمته صلي عليها صلاة الجنازة في الحرم المكي في المملكة العربية السعودية لأنها كانت مُحْرمة، موضحا أنها دفنت في مقابر بجوار مدفن السيدة خديجة رضي الله عنها، مؤكدًا أن الأسرة استقبلت المعزين خلال الأمس واليوم لتقديم واجب العزاء في الفقيدة بقرية صفط جدام التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية.

ابن شقيقها يروي تفاصيل الوفاة

وقال إن الحاجه أمينة كانت تحافظ على أداء الصلوات في جماعة فور سماع الأذان، مؤكدًا أنها كانت تتمنى حسن الخاتمة طوال عمرها.

وأضاف أن الفقيدة لم تعاني من أي أمراض، وأثناء وجودها في الطائرة شعرت ببعض التعب المفاجئ ولكنهما رفضت الإفطار وأصرت على استكمال الصيام، وماتت صائمة.