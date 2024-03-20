أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 20-3-2024 بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة، وتوافد المصلين على المساجد الكبرى في المحافظة وخاصة صلاتي التراويح والفجر.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 20-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 20-3-2024 ليحين في تمام الـ5 و57 دقيقة، مع استمرار حالة الطوارئ التي تشهدها المساجد خلال هذه الأيام بالتزامن مع شهر رمضان الميارك.

وأكد الشيخ اسماعيل احمد اسماعيل علي أن عمل فرق التفتيش مستمر في جميع الإدارات التابعة للأوقاف، لمتابعة عمل المساجد بشكل يومي والتأكد من وجود إمام داخل كل مسجد.

موعد صلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن موعد صلاة المغرب في محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء 20-3-2024 يحين في تمام الساعة الـ6و4 دقائق، بعد 7 دقائق من أذان المغرب في جميع مساجد الإسماعيلية.

موعد الإفطار اليوم في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 20-3-2024

ويحين موعد الإفطار اليوم في الإسماعيلية الأربعاء 20-3-2024 في تمام الساعة الـ5 و57 دقيقة، مع انطلاق مدفع رمضان وانطلاق أذان المغرب في نفس الموعد.