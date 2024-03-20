مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأربعاء 20-3-2024
كتب:
أحمد عادل موسى
12:00 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأربعاء 20-3-2024
كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأربعاء 20-3-2024، في ظل أجواء روحانية يعيشها الأهالي، مع حلول عاشر أيام شهر رمضان المبارك.
وتستعرض الوطن في السطور التالية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأربعاء 20-3-2024؛ لتسهيل على المسلمين في تجهيز السحور.
مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الأربعاء 20-3-2024
وتتفاوت مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأربعاء 20-3-2024 في المدن والمحافظات، فترفع الفروض الخمس في العاصمة الرياض كالآتي:-
صلاة الفجر: 4:35 صباحًا.
الشروق: 5:57 صباحًا.
الظهر: 12:01 صباحًا.
العصر: 3:27 مساءً.
المغرب: 6:05 مساءً.
العشاء: 8:02 مساءً.
موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأربعاء 20-3-2024 في محافظة أبها
وعن موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأربعاء 20-3-2024 قد يختلف من محافظة إلى أخرى فتكون في محافظة جدة عند الساعة 5:07 صباحًا.
موعد أذان الظهر في السعودية اليوم الأربعاء 20-3-2024
وأما عند موعد أذان الظهر في السعودية اليوم الأربعاء 20-3-2024، فيكون في محافظة جدة عند الساعة 12:31 مساءً.
موعد أذان العصر في السعودية اليوم الأربعاء 20-3-2024
وموعد أذان العصر في السعودية اليوم الأربعاء 20-3-2024 فيكون في محافظة جدة عند الساعة 3:56 مساءً.
موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأربعاء 20-3-2024
وموعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأربعاء 20-3-2024 فيكون في محافظة جدة عند الساعة 6:34 مساءً.
عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم الأربعاء 20-3-2024
ويصل متوسط عدد ساعات الصيام في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك نحو 13 ساعة و14 دقيقة.