مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء 20-3-2024 عاشر أيام رمضان

انطلق عاشر أيام شهر رمضان المبارك، ما يتبعه ضرورة معرفة مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء 20-3-2024، إذ يحرص الكثير من المسلمين على أداء الفروض الخمسة في مواقيتها، فضلا عن معرفة موعد أذان الفجر للصوم، بالإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في موعده الصحيح.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء 20-3-2024

فجر 36: 4

ظهر 12:07

عصر 3:35

المغرب 6:12

العشاء 7:30

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الأربعاء 20-3-2024

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الأربعاء 20-3-2024 في الساعة 4:39 صباحا، ومعه بداية صوم عاشر أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الأربعاء 20-3-2024

موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الأربعاء 20-3-2024، في الساعة 12:07 بحسب عاشر أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الأربعاء 20-3-2024

يلي ذلك موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الأربعاء 20-3-2024،والذي يكون مع الساعة 3:35 عصرا.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأربعاء 20-3-2024

ومع موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأربعاء 20-3-2024، يأتي في التوقيت 6:12 مساء، يكون موعد الفطار.

عدد ساعات الصيام في الإسكندرية اليوم الأربعاء 20-3-2024

تبلغ عدد ساعات الصيام في الإسكندرية اليوم الأربعاء 20-3-2024 في تاسع أيام شهر رمضان المبارك 13 ساعة و56 دقيقة على أن تزيد بمرور الأيام.